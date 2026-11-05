Milano 17:35
50.506 -1,03%
Nasdaq 18:53
26.835 -5,64%
Dow Jones 18:53
51.823 -2,87%
Londra 17:40
10.783 -0,43%
Francoforte 17:35
26.325 -0,43%

Borsa: Discesa moderata per Londra, in ribasso dello 0,43%

Il FTSE 100 termina a 10.782,66 punti

In breve, Finanza
Borsa: Discesa moderata per Londra, in ribasso dello 0,43%
Londra porta a casa un calo dello 0,43%, con chiusura a 10.782,66 punti.
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