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Dow Jones 18:57
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Londra 17:35
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Francoforte 17:35
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Borsa: Chiusura negativa per Londra, in ribasso dello 0,75%

Il FTSE 100 termina a 10.686,54 punti

In breve, Finanza
Borsa: Chiusura negativa per Londra, in ribasso dello 0,75%
Seduta in calo per Londra, che retrocede dello 0,75% e chiude a 10.686,54 punti.
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