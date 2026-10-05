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Borsa: Rally per Tokyo, in progresso del 2,32% alle 08:20

Il Nikkei 225 continua gli scambi a 69.897,35 punti

In breve, Finanza
Borsa: Rally per Tokyo, in progresso del 2,32% alle 08:20
Tokyo lievita in modo prepotente del 2,32% alle 08:20 e passa di mano a 69.897,35 punti.
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