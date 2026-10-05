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Carl Zeiss Meditec in discesa a Francoforte

Migliori e peggiori, In breve
Carl Zeiss Meditec in discesa a Francoforte
Ribasso per la società di tecnologia medica, che passa di mano in perdita del 4,86%.
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