Milano 17:35
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Nasdaq 18:37
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Dow Jones 18:37
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Londra 17:35
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Francoforte 17:35
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Borsa: Discesa moderata per Francoforte, in ribasso dello 0,45%

Il DAX termina a 25.864,62 punti

In breve, Finanza
Borsa: Discesa moderata per Francoforte, in ribasso dello 0,45%
Francoforte porta a casa un calo dello 0,45%, con chiusura a 25.864,62 punti.
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