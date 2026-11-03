Milano
17:35
49.942
-0,01%
Nasdaq
18:37
28.221
+0,82%
Dow Jones
18:37
51.722
-0,50%
Londra
17:35
10.638
-1,14%
Francoforte
17:35
25.865
-0,45%
Martedì 3 Novembre 2026, ore 18.53
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Discesa moderata per Francoforte, in ribasso dello 0,45%
Borsa: Discesa moderata per Francoforte, in ribasso dello 0,45%
Il DAX termina a 25.864,62 punti
In breve
,
Finanza
03 novembre 2026 - 17.43
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Francoforte porta a casa un calo dello 0,45%, con chiusura a 25.864,62 punti.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Frazionale ribasso per Francoforte (-0,57%)
Borsa: Frazionale ribasso per Shanghai (-0,34%)
Borsa: Debole avvio per Francoforte, in calo dello 0,32%
Borsa: Debole avvio per Francoforte, in calo dello 0,61%
Argomenti trattati
Francoforte
(279)
Titoli e Indici
DAX
-0,45%
Altre notizie
Borsa: Debole avvio per Francoforte, in calo dello 0,40%
Borsa: Discesa moderata per Madrid, in ribasso dello 0,99%
Borsa: Discesa moderata per Shanghai, in ribasso dello 0,34%
Borsa: Discesa moderata per Parigi, in ribasso dello 0,51%
Borsa: Discesa moderata per Madrid, in ribasso dello 0,39%
Borsa: Frazionale ribasso per Milano (-0,67%)
Guide
Delisting, cosa accade agli azionisti quando una società lascia la Borsa
Il delisting è la revoca delle azioni di una società dalle negoziazioni su una Borsa. Per l’azionista può significare ricevere denaro attraverso un’OPA, vedersi liquidare obbligatoriamente le azioni...
leggi tutto