Milano 17:35
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Eurozona: brillante l'andamento dell'EURO STOXX Banks

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Eurozona: brillante l'andamento dell'EURO STOXX Banks
L'Indice bancario europeo guadagna lo 0,92% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 300,77 punti.
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