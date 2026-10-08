Milano 11:11
49.400 -1,14%
Nasdaq 7-ott
31.160 -0,21%
Dow Jones 7-ott
51.180 -0,66%
Londra 11:11
10.418 -0,39%
Francoforte 11:11
24.916 -0,75%

Eurozona: giornata in lieve aumento per l'EURO STOXX Media

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: giornata in lieve aumento per l'EURO STOXX Media
Lieve aumento per l'indice del settore Media europeo, che si porta a 258,44 punti.
Condividi
```