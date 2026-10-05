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Francoforte: andamento negativo per SUSS

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: andamento negativo per SUSS
Pressione sul produttore di apparecchiature per semiconduttori, che tratta con una perdita del 3,44%.
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