Milano 10:12
50.721 -1,05%
Nasdaq 0:34
31.225 0,00%
Dow Jones 6-ott
51.521 +0,49%
Londra 10:12
10.509 -0,31%
Francoforte 10:12
25.293 -0,61%

Francoforte: andamento negativo per SUSS

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: andamento negativo per SUSS
Composto ribasso per il produttore di apparecchiature per semiconduttori, in flessione del 3,60% sui valori precedenti.
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