La canadese Cenovus acquisirà Athabasca Oil con una valutazione di 4 miliardi di dollari

(Teleborsa) - La canadese Cenovus Energy ha concordato l'acquisizione di Athabasca Oil sulla base di un enterprise value di 5,7 miliardi di dollari canadesi, corrispondente a circa 4 miliardi di dollari USA.



L'acquisizione, che avverrà tramite un mix di contanti e azioni, aggiungerebbe circa 45.000 barili di petrolio equivalente al giorno alla produzione di Cenovus, offrendo al contempo un notevole potenziale di ulteriore crescita, secondo quanto dichiarato dalla società. Il valore per azione incorpora un premio del 13% rispetto al prezzo di chiusura di Athabasca registrato venerdì 2 ottobre.



La quota in contanti, pari a una percentuale compresa tra il 65% e il 75% del valore dell'operazione, sarà finanziata attraverso la liquidità disponibile e specifici finanziamenti a breve termine. La struttura finanziaria di Cenovus e l'obiettivo di indebitamento netto di 4 miliardi di dollari rimangono invariati.



I produttori canadesi di sabbie bituminose hanno concluso numerose operazioni in un momento in cui il settore si sta adattando a un contesto normativo più favorevole. Il governo federale intende espandere la produzione e alimentare i nuovi oleodotti per incrementare le esportazioni verso l'Asia e ridurre la dipendenza dagli Stati Uniti

Condividi

```