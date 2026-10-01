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Londra: performance negativa per Lion Finance Group

Migliori e peggiori, In breve
Londra: performance negativa per Lion Finance Group
Sottotono la holding finanziaria con attività bancarie in Georgia e Armenia, che passa di mano con un calo del 3,34%.
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