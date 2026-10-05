Londra: rosso per IG Group

(Teleborsa) - Composto ribasso per il gruppo britannico di trading online , in flessione del 2,73% sui valori precedenti.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di IG Group , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo status tecnico della piattaforma di trading su derivati e spread betting mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 9,47 sterline, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 9,82. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 9,31.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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