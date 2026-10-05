Londra: rosso per IG Group
(Teleborsa) - Composto ribasso per il gruppo britannico di trading online, in flessione del 2,73% sui valori precedenti.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE 100 mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di IG Group, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status tecnico della piattaforma di trading su derivati e spread betting mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 9,47 sterline, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 9,82. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 9,31.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```