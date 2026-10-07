Londra: scambi negativi per IG Group

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il gruppo britannico di trading online , che mostra un decremento dell'1,87%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100 , evidenzia un rallentamento del trend di IG Group rispetto al principale indice della Borsa di Londra , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Analizzando lo scenario della piattaforma di trading su derivati e spread betting si evidenzia un ampliamento della fase ribassista al test del supporto 9,37 sterline. Prima resistenza a 9,57. Le attese sono per un prolungamento della linea negativa verso nuovi minimi a 9,3.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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