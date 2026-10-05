Madrid: performance negativa per Solaria

(Teleborsa) - Pressione sull' azienda leader nella produzione di energia solare fotovoltaica , che tratta con una perdita del 3,11%.



Il movimento di Solaria , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento dell' Ibex 35 , rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.





Lo scenario di medio periodo di Solaria ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 16,4 Euro. Supporto a 15,83. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 16,97.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```