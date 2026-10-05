Milano 17:35
50.818 +0,66%
Nasdaq 19:05
30.989 +0,59%
Dow Jones 19:05
51.233 +0,11%
Londra 17:35
10.498 +0,34%
Francoforte 17:35
25.254 +0,09%

Madrid: performance negativa per Solaria

Migliori e peggiori
Madrid: performance negativa per Solaria
(Teleborsa) - Pressione sull'azienda leader nella produzione di energia solare fotovoltaica, che tratta con una perdita del 3,11%.

Il movimento di Solaria, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento dell'Ibex 35, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.


Lo scenario di medio periodo di Solaria ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 16,4 Euro. Supporto a 15,83. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 16,97.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```