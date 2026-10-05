Madrid: performance negativa per Solaria
(Teleborsa) - Pressione sull'azienda leader nella produzione di energia solare fotovoltaica, che tratta con una perdita del 3,11%.
Il movimento di Solaria, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento dell'Ibex 35, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.
Lo scenario di medio periodo di Solaria ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 16,4 Euro. Supporto a 15,83. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 16,97.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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