Madrid: scambi in positivo per Telefonica

(Teleborsa) - Avanza l' azienda di telefonia spagnola , che guadagna bene, con una variazione del 2,38%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista della società spagnola operante nel settore delle telecomunicazioni più pronunciata rispetto all'andamento dell' Ibex 35 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Lo scenario di breve periodo di Telefonica evidenzia un declino dei corsi verso area 3,35 Euro con prima area di resistenza vista a 3,423. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 3,308.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```