Telefónica valuta vendita della divisione venezuelana

Presente nel paese dal 1991, ma ora focus su Europa e Brasile.

(Teleborsa) - La compagnia di telecomunicazioni spagnola Telefónica starebbe valutando l'avvio di un processo di vendita per la sua divisione venezuelana. Lo riferiscono fonti informate, aggiungendo che la telco punta a uscire dal Paese sudamericano entro il prossimo anno, ma è in attesa del momento opportuno per procedere con la cessione dell'asset e precisando che qualsiasi accordo avvebbe solo con il sostegno delle amministrazioni statunitense e venezuelana.



La decisione giunge dopo che l'azienda ha ricevuto manifestazioni di interesse non sollecitate da parte di potenziali acquirenti, hanno riferito le fonti, aggiungendo che la telco punterebbe a una procedura competitiva piuttosto che cercare un unico acquirente, ma nessuna decisione è stata ancora presa.



Telefónica, un tempo tra i principali attori delle telecomunicazioni in America Latina, sta lavorando per ridurre la propria presenza nelle aree ispanofone della regione, concentrandosi nuovamente sui mercati chiave di Europa e Brasile. L'azienda è entrata nel mercato venezuelano nel 1991.



Nel 2019 la società aveva annunciato l'intenzione di dismettere la maggior parte delle divisioni sudamericane. Sotto la guida dell'attuale presidente esecutivo Marc Murtra, le cessioni hanno subito un'accelerazione a partire dal gennaio 2025, ma le dismissioni degli asset in Venezuela si sono rivelate più complesse rispetto a quelle nei mercati limitrofi a causa dell'instabilità politica ed economica del Paese. Infatti, dopo l'uscita di scena del leader Nicolás Maduro, il Venezuela si è rapidamente aperto a nuovi investimenti nel settore del petrolio e del gas, mentre quelli in altri settori hanno stentato a decollare.











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