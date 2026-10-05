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Pesante sul mercato di Francoforte Carl Zeiss Meditec

Migliori e peggiori
Pesante sul mercato di Francoforte Carl Zeiss Meditec
(Teleborsa) - Si muove in perdita la società di tecnologia medica, che è in forte flessione, mostrando una perdita del 4,86% sui valori precedenti.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice MDAX, evidenzia un rallentamento del trend di Carl Zeiss Meditec rispetto al MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista del produttore di dispositivi per oftalmologia e microchirurgia. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 30,26 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 29,18. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 28,58.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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