Milano
11:57
50.486
+0,01%
Nasdaq
2-ott
30.808
0,00%
Dow Jones
2-ott
51.177
+0,49%
Londra
11:57
10.488
+0,25%
Francoforte
11:57
25.220
-0,04%
Lunedì 5 Ottobre 2026, ore 12.14
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Vorvel
Rubriche
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
L'Azienda
Home Page
/
Notizie
/ Piazza Affari: in calo il comparto telecomunicazioni in Italia
Piazza Affari: in calo il comparto telecomunicazioni in Italia
In breve
,
Finanza
,
Indici settoriali
05 ottobre 2026 - 10.00
Seguici su
Google
Discover
Fonti Preferite
Giornata negativa per l'
indice del settore telecomunicazioni
, che continua la seduta a 12.440,49 punti, in calo dell'1,03%.
Condividi
Leggi anche
Piazza Affari: in calo il comparto telecomunicazioni in Italia
Piazza Affari: il comparto telecomunicazioni in Italia in forte calo
Piazza Affari: giornata negativa in Borsa per il comparto telecomunicazioni in Italia
Piazza Affari: prevalgono le vendite sul comparto telecomunicazioni in Italia
Titoli e Indici
FTSE Italia All-Share Telecommunications - Ss
-0,99%
Altre notizie
Piazza Affari: scambi al rialzo per il comparto telecomunicazioni in Italia
Piazza Affari: giornata depressa per il comparto telecomunicazioni in Italia
Piazza Affari: movimento negativo per il comparto telecomunicazioni in Italia
Piazza Affari: andamento negativo per il comparto telecomunicazioni in Italia
Piazza Affari: scambi in forte rialzo per il comparto telecomunicazioni in Italia
Piazza Affari: il comparto telecomunicazioni in Italia mostra un andamento leggermente negativo
Guide
Curva dei rendimenti: cosa significa quando si irripidisce o si appiattisce
Un titolo di Stato che scade tra due anni può offrire un rendimento diverso da uno dello stesso emittente che ha una durata decennale. La curva dei rendimenti, o yield curve, permette di osservare...
leggi tutto