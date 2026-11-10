L'Indice del settore telecomunicazioni spezza la serie negativa iniziata giovedì scorso (+0,43%)
(Teleborsa) - Incolore il comparto telecomunicazioni in Italia che ha chiuso in frazionale vantaggio rispetto all'EURO STOXX Telecommunications, che invece corre sul mercato.
L'indice del settore telecomunicazioni ha aperto a 12.458,91, con un aumento insignificante dello 0,43% rispetto alla vigilia, mentre l'indice dei giganti europei delle Telecomunicazioni registra una più netta risalita dell'1,43% a 354,76.
Nel listino principale, modesto recupero sui valori precedenti per Inwit, che conclude in progresso dello 0,62%.
Tra i titoli a bassa capitalizzazione del comparto telecomunicazioni, moderatamente al rialzo la prestazione di Unidata, che chiude con una variazione percentuale dello 0,68%.
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