Milano 17:35
50.818 +0,66%
Nasdaq 19:10
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Dow Jones 19:10
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Londra 17:35
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Francoforte 17:35
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PMI servizi USA in settembre

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PMI servizi USA in settembre
USA, PMI servizi in settembre pari a 58,8 punti, in aumento rispetto al precedente 56,5 punti (la previsione era 58,7 punti).
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