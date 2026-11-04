Milano 17:18
51.191 +2,50%
Nasdaq 17:18
28.496 +1,12%
Dow Jones 17:18
53.111 +2,56%
Londra 17:18
10.852 +2,01%
Francoforte 17:17
26.511 +2,50%

PMI servizi USA in ottobre

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PMI servizi USA in ottobre
USA, PMI servizi in ottobre pari a 56,1 punti, in calo rispetto al precedente 58,8 punti (la previsione era 57,9 punti).
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