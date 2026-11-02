Appuntamenti macroeconomici: settimana del 2 novembre 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
(Teleborsa) -
Lunedì 02/11/2026
01:30 Giappone: PMI manifatturiero (atteso 53,3 punti; preced. 54,1 punti)
08:00 Germania: Vendite dettaglio, annuale (preced. -0,3%)
08:00 Germania: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,4%; preced. 1,2%)
10:00 Unione Europea: PMI manifatturiero (atteso 52,4 punti; preced. 52,9 punti)
15:45 USA: PMI manifatturiero (atteso 56 punti; preced. 55,9 punti)
16:00 USA: ISM manifatturiero (atteso 54,6 punti; preced. 54,5 punti)
16:00 USA: Spese costruzioni, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,9%)
Martedì 03/11/2026
16:00 USA: Ordini industria, mensile (atteso 1,2%; preced. 0,1%)
Mercoledì 04/11/2026
09:00 Spagna: Disoccupazione (atteso 25,3K unità; preced. 23,6K unità)
10:00 Unione Europea: PMI composito (atteso 51,9 punti; preced. 53,1 punti)
10:00 Unione Europea: PMI servizi (atteso 51,7 punti; preced. 53 punti)
11:00 Unione Europea: Prezzi consumo, annuale (atteso 3,9%; preced. 3,8%)
11:00 Unione Europea: Prezzi consumo, mensile (preced. 0,6%)
13:00 USA: Richieste mutui, settimanale (preced. 3,4%)
14:15 USA: Occupati ADP (atteso 65K unità; preced. 90K unità)
14:30 USA: Bilancia commerciale (atteso -108 Mld $; preced. -105,6 Mld $)
15:45 USA: PMI servizi (atteso 57,9 punti; preced. 58,8 punti)
15:45 USA: PMI composito (atteso 57,6 punti; preced. 58,4 punti)
16:00 USA: ISM non manifatturiero (atteso 54,8 punti; preced. 54,9 punti)
16:30 USA: Scorte petrolio, settimanale (preced. -1,89 Mln barili)
Giovedì 05/11/2026
08:00 Germania: Ordini industria, mensile (atteso 4%; preced. -10,6%)
08:45 Francia: Produzione industriale, mensile (atteso 0,5%; preced. -0,3%)
10:00 Italia: Vendite dettaglio, annuale (preced. 0,5%)
10:00 Italia: Vendite dettaglio, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,3%)
11:00 Unione Europea: Prezzi produzione, annuale (preced. 8,2%)
11:00 Unione Europea: Prezzi produzione, mensile (atteso 1,8%; preced. 1,9%)
11:30 USA: Challenger licenziamenti (preced. 43,28K unità)
14:30 USA: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 195K unità; preced. 194K unità)
14:30 USA: Produttività, trimestrale (atteso 2,5%; preced. 1,4%)
14:30 USA: Costo unitario lavoro, trimestrale (atteso 0,6%; preced. 1,2%)
16:30 USA: Stoccaggi gas, settimanale (preced. 80 Mld piedi cubi)
Venerdì 06/11/2026
08:00 Germania: Produzione industriale, mensile (atteso 0,5%; preced. 2%)
08:45 Francia: Bilancia commerciale (atteso -5,8 Mld Euro; preced. -6,1 Mld Euro)
08:45 Francia: Partite correnti (preced. -1,5 Mld Euro)
09:00 Spagna: Produzione industriale, annuale (preced. 1,5%)
11:00 Unione Europea: Vendite dettaglio, annuale (preced. 0,8%)
11:00 Unione Europea: Vendite dettaglio, mensile (atteso -0,1%; preced. 0,1%)
14:30 USA: Variazione occupati (atteso 65K unità; preced. 29K unità)
14:30 USA: Tasso disoccupazione (atteso 4,2%; preced. 4,2%)
16:00 USA: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 48,2 punti; preced. 48 punti)
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