RXO vola nel premarket su acquisizione da parte di CH Robinson per quasi 6 miliardi di dollari

Corrispettivo implicito di 30,25 dollari rappresenta un premio del 29%

(Teleborsa) - Le azioni di RXO volano nel pre-market di lunedì sulla notizia che CH Robinson Worldwide ha concordato l'acquisizione della società di intermediazione di autotrasporti per un valore di circa 5,8 miliardi di dollari, rafforzando così le proprie attività logistiche.



Gli azionisti di RXO riceveranno 17,25 dollari in contanti e 0,0856 azioni di CH Robinson per ogni azione RXO posseduta, per un corrispettivo implicito di 30,25 dollari per azione. Tale cifra rappresenta un premio del 29% rispetto al prezzo di chiusura di RXO di venerdì 2 ottobre a 23,38 dollari. Il perfezionamento dell'operazione è previsto per la prima metà del 2027.



(Foto: © Vasin Leenanuruksa/123RF)

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