Vanguard, private placement da 4 miliardi di dollari per finanziare l'acquisizione di Altruist

(Teleborsa) - Vanguard ha raccolto circa 4 miliardi di dollari sotto forma di debito privato per finanziare l'acquisizione di Altruist, piattaforma digitale dedicata alla gestione patrimoniale (wealth management).



Secondo alcune fonti a conoscenza della questione raggiunte da Bloomberg, la società, tra i principali gestori patrimoniali al mondo, ha fatto ricorso al mercato del collocamento privato di obbligazioni, il cosiddetto private placement.



Vanguard, che al 31 luglio gestiva un patrimonio globale di circa 13,3 trilioni di dollari, sta intensificando gli sforzi per espandersi nel settore della gestione patrimoniale. L'acquisizione di Altruist è stata annunciata ad agosto, facendo seguito a un investimento iniziale effettuato nel 2020.



Altruist fornisce una tecnologia che consente ai consulenti finanziari indipendenti di gestire il patrimonio dei propri clienti e le attività del proprio studio attraverso un'unica piattaforma.



(Foto: Foto di Nuun Std. da Pixabay )

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