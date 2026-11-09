HealthSpan rilancia su Surgery Partners: offerta da 6 miliardi di dollari. Titolo vola nel pre-market (+11%)
(Teleborsa) - HealthSpan Partners aumenta la propria offerta per acquisire Surgery Partners, portandola a 25 dollari per azione, per un valore complessivo dell’operazione di circa 6 miliardi di dollari.
La revisione dell’offerta arriva dopo che la società, attiva nella gestione di centri chirurgici, ha ricevuto una proposta concorrente non sollecitata.
HealthSpan Partners, affiliata al sistema sanitario Bon Secours Mercy Health, punta così a rafforzare la propria posizione nella partita per l’acquisizione.
La notizia ha spinto al rialzo il titolo Surgery Partners che, nelle contrattazioni pre-market di Wall Street, registra un aumento dell'11%.
(Foto: © Ton Snoei | 123RF)
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