Terna conclude il buyback, acquistate azioni per 9 milioni di euro

(Teleborsa) - Terna ha acquistato, tra il 28 settembre e il 1° ottobre 2026, complessivamente 370.879 azioni proprie, pari allo 0,018% del capitale sociale, a un prezzo medio di 9,2018 euro per azione e per un controvalore complessivo di 3.412.768,95 euro.



Con le operazioni effettuate oggi si è concluso il programma di buyback avviato il 14 settembre 2026, avendo raggiunto l'ammontare massimo previsto. Complessivamente, Terna ha acquistato 977.579 azioni proprie, pari allo 0,049% del capitale sociale, per un controvalore totale di 8.999.995,96 euro.



Al 5 ottobre, considerando le azioni già detenute, Terna possiede complessivamente 4.425.425 azioni proprie, pari allo 0,22% del capitale sociale.













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