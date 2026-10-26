Ferragamo, acquistate azioni per oltre 1,8 milioni di euro nel buyback

(Teleborsa) - Salvatore Ferragamo ha comunicato di aver acquistato, tra il 15 e il 25 ottobre 2026, complessivamente 277.000 azioni proprie, pari allo 0,16% del capitale sociale, a un prezzo medio di 6,55 euro per azione, per un controvalore di 1.813.357,68 euro.



Gli acquisti sono stati effettuati nell'ambito del programma di buyback, autorizzato dall’Assemblea degli Azionisti del 23 aprile e approvato dal Consiglio di Amministrazione del 27 maggio 2026.



A seguito delle operazioni, al 26 ottobre la maison del lusso detiene complessivamente 4.376.867 azioni proprie, pari al 2,59% del capitale sociale.









(Foto: © theyok/123RF)

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