Milano 26-ott
49.187 +1,29%
Nasdaq 26-ott
29.273 +1,09%
Dow Jones 26-ott
52.362 +0,28%
Londra 26-ott
10.767 +0,72%
Francoforte 26-ott
25.411 +0,91%

Ferragamo, acquistate azioni per oltre 1,8 milioni di euro nel buyback

Azioni proprie, Finanza
Ferragamo, acquistate azioni per oltre 1,8 milioni di euro nel buyback
(Teleborsa) - Salvatore Ferragamo ha comunicato di aver acquistato, tra il 15 e il 25 ottobre 2026, complessivamente 277.000 azioni proprie, pari allo 0,16% del capitale sociale, a un prezzo medio di 6,55 euro per azione, per un controvalore di 1.813.357,68 euro.

Gli acquisti sono stati effettuati nell'ambito del programma di buyback, autorizzato dall’Assemblea degli Azionisti del 23 aprile e approvato dal Consiglio di Amministrazione del 27 maggio 2026.

A seguito delle operazioni, al 26 ottobre la maison del lusso detiene complessivamente 4.376.867 azioni proprie, pari al 2,59% del capitale sociale.




(Foto: © theyok/123RF)
Condividi
```