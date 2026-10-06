Milano 10:32
51.379 +1,10%
Nasdaq 5-ott
31.076 0,00%
Dow Jones 5-ott
51.268 +0,18%
Londra 10:32
10.572 +0,70%
Francoforte 10:32
25.442 +0,74%

Analisi Tecnica: EUR/GBP del 5/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/GBP del 5/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 5 ottobre

Seduta sostanzialmente invariata per il cross Euro contro la valuta britannica, che termina gli scambi con una variazione percentuale pari a -0,2%.

Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 0,8479. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 0,851. Il peggioramento dell'Euro nei confronti della Sterlina Inglese è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 0,8468.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```