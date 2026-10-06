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Analisi Tecnica: EUR/YEN del 5/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/YEN del 5/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 5 ottobre

Riunione sostanzialmente debole quella del 5 ottobre per il cambio Euro / Yen, che conclude gli scambi in frazionale calo a 177,21.

Lo scenario tecnico dell'Euro contro Yen giapponese mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 177,043 con area di resistenza individuata a quota 177,543. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 176,877.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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