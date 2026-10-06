Analisi Tecnica: Light Sweet Crude Oil del 5/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 5 ottobre
Giornata pesante quella del 5 ottobre per il Light Sweet Crude Oil, che ha chiuso in calo a 89,3.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per il greggio WTI, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 87,87. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 91,94. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 86,44.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)