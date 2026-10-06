Milano 10:35
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Dow Jones 5-ott
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Londra 10:35
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Analisi Tecnica: USD/CAD del 5/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: USD/CAD del 5/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 5 ottobre

Appiattita la performance del cross USD contro "Loonie", che porta a casa un trascurabile -0,01%.

Tecnicamente, il Dollaro USA nei confronti del Dollaro Canadese è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 1,4262, mentre il supporto più immediato si intravede a 1,4232. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 1,4292.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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