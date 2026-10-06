Attese positive per Dassault Systemes
(Teleborsa) - Chiusura del 5 ottobre
Brillante rialzo per la società di software francese, parte del CAC40, che lievita in modo prepotente archiviando la sessione con un guadagno del 3,73%.
Operatività odierna:
L'aspetto operativo si mostra propizio per l'azione, che è da mettere in portafoglio a questi prezzi visti a 21,4 Euro, con stop loss fissato a livello 19,56 Euro, poiché sono possibili discrete chance di guadagno nel breve.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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