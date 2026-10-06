Beiersdorf, Goldman Sachs declassa a Sell e taglia il TP, con marchio Nivea che frena la crescita

Ma acquisizioni e ritorni di capitale potrebbero sostenere il titolo

(Teleborsa) - Il titolo Beiersdorf è stato declassato a Sell da Neutral da parte di Goldman Sachs , che ha anche tagliato il target price a 73 euro dal precedete 82 euro.



Gli analisti si aspettano che la divisione Consumer del gigante tedesco mostrerà una crescita organica delle vendite del 2%-3% nel medio-lungo termine, al di sotto della media del settore beauty e della cura della persona. Tra le cause, il broker ha evidenziato il limitato potenziale di crescita di Nivea, la sua esposizione geografica e le sue dimensioni, prevedendo un calo organico delle vendite del Consumer del 3,1% nel 2026. La banca, inoltre, è cauta circa la possibilità che un aumento della spesa pubblicitaria e promozionale possa incrementare significativamente le vendite.



Goldman ha sottolineato che il business Derma, che comprende Eucerin e Aquaphor, rimane un’area più solida, ma rappresenta solo il 20% delle vendite Consumer, a front del 66% di Nivea sulla base delle stime per il 2026.



Il broker si attende che l’utile per azione per il periodo 2026-2028 sarà inferiore del 2%-4% rispetto al consenso di Visible Alpha; inoltre, prevede una crescita annua composta dell’EPS del 5% dal 2027 al 2029 e un rendimento da dividendo dell’1%.



Per il terzo trimestre 2026, Goldman stima una crescita organica delle vendite del gruppo pari a -1,4% (consenso di Visible Alpha di -0,3%), con il marchio Nivea atteso in calo del 5,5%, a causa della rimozione di prodotti dagli scaffali da parte dei retailer e la debolezza dei consumi.



Tuttavia, un maggiore utilizzo del bilancio di Beiersdorf per acquisizioni o ritorni di capitale, ha concluso Goldman Sachs potrebbe renderla più positiva sul titolo.





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