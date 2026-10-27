Beiersdorf, fatturato -1,3% su base organica nel terzo trimestre ma previsioni confermate

Performance negativa nel periodo anche per il brand Nivea (-4,9%)

(Teleborsa) - Beiersdorf lascia sul terreno circa il 4% alla Borsa di Francoforte dopo aver riportato nel terzo trimestre un fatturato netto di 2,4 miliardi di euro, in calo dell'1,3% su base organica.



A frenare maggiormente sul sentiment è il dato sul brand di punta NIVEA che ha registrato un calo organico delle vendite del 4,9%. Sebbene la dinamica delle vendite nette sia migliorata rispetto al secondo trimestre, - spiega l'azienda - alcune difficoltà temporanee, tra cui le tensioni commerciali e la riduzione delle scorte, hanno continuato a pesare sul risultato trimestrale, prevedendo comunque che questi fattori si attenueranno gradualmente entro la fine dell'anno.



Le previsioni

Beiersdorf conferma le previsioni per l'intero 2026, stimando a livello di gruppo un calo organico delle vendite "low-single-digit" e un EBIT margin, escluse le voci straordinarie, di almeno l'11,8%.



Il commento del CEO

Vincent Warnery, CEO di Beiersdorf, ha dichiarato: "Il terzo trimestre di Beiersdorf ha mostrato una performance migliorata in tutta la nostra divisione Consumer rispetto al primo semestre dell'anno. La nostra divisione Derma, con Eucerin e Aquaphor, ha ancora una volta sovraperformato il mercato. L'espansione di Aquaphor nel settore della cura del corpo ha contribuito alla forte traiettoria di crescita. Eucerin ha raggiunto un altro importante traguardo in termini di innovazione con il lancio della nostra soluzione rivoluzionaria per la pelle a tendenza acneica. Anche La Prairie ha guadagnato ulteriore slancio, supportata dalla forte crescita in Cina. In NIVEA, il nostro piano di rilancio sta procedendo bene. Lanci chiave come FACE+ in Europa stanno mostrando risultati iniziali positivi".

Condividi

```