Constellation Energy, utili operativi balzano nel terzo trimestre

Alzata la guidance per l'intero anno

(Teleborsa) - Constellation Energy Corporation , uno dei principali produttori di energia pulita negli Stati Uniti, ha chiuso il terzo trimestre 2026 con un utile netto salito a 5,19 dollari per azione, rispetto ai 2,97 dollari per azione del terzo trimestre del 2025. Gli utili operativi rettificati sono aumentati a 5,06 dollari per azione, contro i 3,04 dollari per azione del terzo trimestre del 2025.



Gli utili operativi rettificati riflettono principalmente la condizioni di mercato e di portafoglio favorevoli, oltre all'acquisizione di Calpine; fattori parzialmente compensati da dinamiche sfavorevoli legate ai tassi di interesse e al portafoglio di crediti d'imposta sulla produzione (PTC) nucleare.



Guidance 2026



La società ha alzato il valore mediano e ristretto l'intervallo di previsione per l'intero anno relativo agli utili operativi rettificati, ora compreso tra 12,50 e 12,80 dollari per azione.



Il commento del presidente e amministratore delegato Joe Dominguez



"Nell’ultimo trimestre, Constellation ha annunciato accordi che contribuiscono ad affrontare una delle sfide più importanti per il Paese: alimentare un’economia in crescita, tutelando al contempo i clienti esistenti. Tali intese aggiungono alla rete oltre 1.000 megawatt di nuova capacità produttiva a zero emissioni e garantiscono la continuità operativa degli impianti a energia pulita già esistenti, a beneficio delle generazioni future. Questi nuovi megawatt – equivalenti a una centrale nucleare di grande scala – entreranno in funzione senza alcun costo aggiuntivo per i clienti attuali".



"Stiamo consolidando questo progresso con Peak+, una soluzione integrata che combina nuova capacità – inclusi nuovi impianti di generazione e programmi di gestione della domanda (demand response) – con prodotti energetici pensati per aiutare i grandi clienti a soddisfare le loro esigenze in continua evoluzione. Il nostro approccio dimostra che è possibile sostenere l’economia digitale in espansione rafforzando al contempo la rete elettrica, il tutto attraverso investimenti privati".



Il commento del vicepresidente esecutivo e direttore finanziario Shane Smith



"Gli utili operativi rettificati del terzo trimestre si sono attestati a 5,06 dollari per azione, rispetto ai 3,04 dollari dello scorso anno. Questo solido risultato ci ha permesso di alzare, per la seconda volta quest’anno, il valore mediano della nostra previsione sugli utili operativi rettificati".



"La nostra rigorosa strategia di allocazione del capitale – che comprende la crescita organica tramite il potenziamento degli impianti nucleari, l’acquisizione del Rhode Island State Energy Center e il proseguimento di un intenso programma di riacquisto di azioni proprie – ci pone nelle condizioni ideali per garantire una crescita costante degli utili".



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