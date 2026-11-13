Wall Street sottotono, occhi sul tech dopo dimissioni Huang

(Teleborsa) - Chiusura sottotono per Wall Street
con l'attenzione rivolta a settore tech. A tenere banco è il caso Nvidia
dopo le dimissioni di Jensen Huang dalla carica di presidente, amministratore delegato e membro del consiglio
, con effetto immediato, in seguito a indiscrezioni su diverse relazioni extraconiugali, tra cui una con una donna sospettata di spionaggio per conto della Cina. Colette Kress
, attuale vicepresidente esecutivo e CFO, ha accettato l'incarico di amministratore delegato ad interim.
Parallelamente cresce l'attesa per le nuove indicazioni sull'inflazione USA
che emergeranno dai prezzi alla produzione
in uscita venerdì pomeriggio dopo che i prezzi al consumo, superiori alle attese, hanno rafforzato la necessità di una politica monetaria più restrittiva. Il presidente della Federal Reserve di New York, John Williams
, ha dichiarato che l'inflazione negli Stati Uniti rimane elevata e che i responsabili delle politiche monetarie devono adottare ulteriori misure
.
Il Dow Jones
lascia sul parterre lo 0,36%; sulla stessa linea, si è mosso al ribasso l'S&P-500
, che ha perso lo 0,35%, chiudendo a 7.592 punti.
In lieve ribasso il Nasdaq 100
(-0,3%); pressoché invariato l'S&P 100
(-0,19%).
Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per il comparto energia
. Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti materiali
(-1,49%), beni industriali
(-0,91%) e finanziario
(-0,72%).
Tra i protagonisti del Dow Jones
, Alphabet
(+1,81%), Chevron
(+1,44%), Cisco Systems
(+1,24%) e Johnson & Johnson
(+1,11%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Nvidia
, che ha archiviato la seduta a -4,34%.
Spicca la prestazione negativa di Honeywell International
, che scende dell'1,84%. Boeing
scende dell'1,71%.
Calo deciso per American Express
, che segna un -1,56%.
Tra i best performers
del Nasdaq 100, Advanced Micro Devices
(+5,86%), Broadcom
(+5,52%), Constellation Energy
(+2,77%) e Alphabet
(+1,81%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Nebius Group
, che ha archiviato la seduta a -16,56%.
Lettera su Keurig Dr Pepper
, che registra un importante calo del 7,47%.
Scende CoreWeave
, con un ribasso del 6,86%.
Crolla MicroStrategy Incorporated
, con una flessione del 6,49%.