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Wall Street sottotono, occhi sul tech dopo dimissioni Huang

Nvidia chiude a -4,3%

Commento, Finanza
Wall Street sottotono, occhi sul tech dopo dimissioni Huang
(Teleborsa) - Chiusura sottotono per Wall Street con l'attenzione rivolta a settore tech. A tenere banco è il caso Nvidia dopo le dimissioni di Jensen Huang dalla carica di presidente, amministratore delegato e membro del consiglio, con effetto immediato, in seguito a indiscrezioni su diverse relazioni extraconiugali, tra cui una con una donna sospettata di spionaggio per conto della Cina. Colette Kress, attuale vicepresidente esecutivo e CFO, ha accettato l'incarico di amministratore delegato ad interim.

Parallelamente cresce l'attesa per le nuove indicazioni sull'inflazione USA che emergeranno dai prezzi alla produzione in uscita venerdì pomeriggio dopo che i prezzi al consumo, superiori alle attese, hanno rafforzato la necessità di una politica monetaria più restrittiva. Il presidente della Federal Reserve di New York, John Williams, ha dichiarato che l'inflazione negli Stati Uniti rimane elevata e che i responsabili delle politiche monetarie devono adottare ulteriori misure.

Il Dow Jones lascia sul parterre lo 0,36%; sulla stessa linea, si è mosso al ribasso l'S&P-500, che ha perso lo 0,35%, chiudendo a 7.592 punti.

In lieve ribasso il Nasdaq 100 (-0,3%); pressoché invariato l'S&P 100 (-0,19%).

Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per il comparto energia. Nella parte bassa della classifica del paniere S&P 500, sensibili ribassi si sono manifestati nei comparti materiali (-1,49%), beni industriali (-0,91%) e finanziario (-0,72%).

Tra i protagonisti del Dow Jones, Alphabet (+1,81%), Chevron (+1,44%), Cisco Systems (+1,24%) e Johnson & Johnson (+1,11%).

I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Nvidia, che ha archiviato la seduta a -4,34%.

Spicca la prestazione negativa di Honeywell International, che scende dell'1,84%.

Boeing scende dell'1,71%.

Calo deciso per American Express, che segna un -1,56%.

Tra i best performers del Nasdaq 100, Advanced Micro Devices (+5,86%), Broadcom (+5,52%), Constellation Energy (+2,77%) e Alphabet (+1,81%).

I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Nebius Group, che ha archiviato la seduta a -16,56%.

Lettera su Keurig Dr Pepper, che registra un importante calo del 7,47%.

Scende CoreWeave, con un ribasso del 6,86%.

Crolla MicroStrategy Incorporated, con una flessione del 6,49%.
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