Milano 10:40
51.478 +1,30%
Nasdaq 5-ott
31.076 0,00%
Dow Jones 5-ott
51.268 +0,18%
Londra 10:40
10.590 +0,87%
Francoforte 10:39
25.482 +0,90%

Eurozona: exploit dell'EURO STOXX Banks

In breve, Finanza, Indici settoriali
Eurozona: exploit dell'EURO STOXX Banks
Avanza con forza l'indice bancario europeo, che continua gli scambi a 307,05 punti.
Condividi
```