Fervo rafforza i Technical Services: GILC Impianti entra nel network operativo

(Teleborsa) - Fervo, realtà attiva nei servizi tecnici ed energetici per la gestione e l’efficientamento di infrastrutture e parchi immobiliari, rafforza il proprio core business nei Technical Services con l’ingresso di GILC Impianti nel proprio network operativo, ampliando così in modo significativo know-how, capacità di intervento sul territorio e portafoglio clienti.



Attiva dal 1963 e con sede legale e operativa a Cernusco sul Naviglio (Milano) e una filiale a Collegno (Torino), GILC Impianti è specializzata nella progettazione, realizzazione e manutenzione di impianti tecnologici, con competenze che spaziano dagli impianti elettrici e meccanici alla climatizzazione, dalle reti dati all’antincendio e alle infrastrutture di ricarica. La società, che conta 175 collaboratori, di cui circa 130 tra tecnici e personale operativo, realizza circa 20 milioni di euro di fatturato, operando per grandi aziende, utility e pubbliche amministrazioni.



"La tecnologia trasforma il lavoro sul campo, ma non sostituisce il tecnico: ne aumenta le capacità – sottolinea Rocco Ruggiero, COO di Fervo –. Dati, intelligenza artificiale e supporto da remoto rendono gli interventi più rapidi ed efficaci, ma sugli impianti restano indispensabili esperienza e competenze tecniche, oggi sempre più difficili da reperire. Con GILC rafforziamo questa capacità operativa, valorizzandola attraverso il nostro modello di tecnico aumentato".



"L’ingresso di GILC rafforza il cuore storico di Fervo, i Technical Services, e rappresenta un nuovo tassello del nostro percorso di crescita – commenta Alessandro Belloni, CEO di Fervo –. Dopo l’acquisizione, lo scorso aprile, di BayWa r.e. Power Solutions, con cui abbiamo rafforzato la presenza nel fotovoltaico industriale, oggi potenziamo il nostro core business, ampliando competenze e capacità di presidio operativo. È un percorso coerente con l’obiettivo di costruire un’offerta sempre più integrata tra servizi tecnici, energia e tecnologia".





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