Fervo, Efficienza energetica degli edifici: le tecnologie ci sono, ora serve accelerare

(Teleborsa) - Il primo ottobre 2026 la Commissione europea ha annunciato due pareri motivati nei confronti dell’Italia per il recepimento incompleto della direttiva sull’efficienza energetica, volta a ridurre i consumi, e per la mancata presentazione della bozza del Piano nazionale di ristrutturazione degli edifici, che mira a programmare la riqualificazione del patrimonio edilizio. Tecnologie e modelli di gestione per migliorare l’efficienza degli edifici esistenti sono già disponibili, ma la loro adozione su larga scala è ancora limitata. L’efficacia è confermata dai dati di Fervo, gruppo italiano attivo nei servizi tecnici ed energetici per gli immobili, che ha applicato il monitoraggio digitale e l’ottimizzazione degli impianti in oltre mille filiali di una primaria banca italiana, consentendo di ottenere un risparmio di oltre 7 GWh in un anno.



Nello Special Report on Buildings Efficiency di inizio novembre 2026, l’Agenzia internazionale dell’energia (IEA) rileva che gli edifici assorbono circa il 30% dei consumi energetici mondiali e metà dell’elettricità. Con le politiche attuali l’intensità energetica degli edifici calerebbe solo del 7% nei prossimi dieci anni, ma potrebbe ridursi del 26% sfruttando appieno le tecnologie esistenti e politiche più incisive. Nel rapporto Energy Efficiency 2025, l’IEA stima inoltre che l’ottimizzazione digitale degli impianti negli edifici commerciali possa ridurre i consumi tra il 5% e il 40%, a seconda delle caratteristiche dell’immobile. È su questo potenziale di risparmio che i richiami di Bruxelles all’Italia riportano l’attenzione.



Nel caso analizzato su 1.064 filiali di un primario gruppo bancario italiano, Fervo ha utilizzato una piattaforma proprietaria (Feams®) sviluppata in-house per gestire energia e manutenzione, che incrocia le misure rilevate per impianto, area e fascia oraria con i dati di manutenzione individuando sprechi, anomalie e picchi di assorbimento. Tale approccio consente anche di impostare regole automatiche da remoto, ad esempio per adeguare la climatizzazione agli orari di apertura o alla presenza di persone. Inoltre, le rilevazioni aiutano a decidere dove intervenire e a verificare i risultati confrontando i consumi prima e dopo gli interventi, a condizioni d’uso comparabili. Nel 2025 monitoraggio e controllo del funzionamento degli impianti hanno permesso di risparmiare 7,18 GWh e quasi 1,6 milioni di euro, evitando l’emissione di oltre 3.100 tonnellate di CO2 equivalente.



Secondo le elaborazioni di Fervo su dati di settore e benchmark internazionali, gli interventi di efficientamento negli edifici non residenziali possono ridurre i consumi in modo strutturale del 15–25%.



"I richiami europei riportano l’attenzione su un potenziale di risparmio energetico ancora in gran parte inespresso, che chi lavora nel settore conosce da anni", aggiunge Alessandro Belloni, CEO di Fervo. "Da questa consapevolezza sono nate tecnologie IoT per gestire gli edifici a partire dai dati raccolti dagli impianti, ma il loro impiego è finora rimasto circoscritto. È il momento di accelerare. A guidare questa fase saranno le aziende capaci di investire in queste tecnologie, creare competenze miste tecnico-digitali e far evolvere il proprio modello di gestione degli immobili".



"Gran parte del patrimonio immobiliare italiano è costituita da edifici datati, con impianti privi di sistemi di monitoraggio e margini di intervento limitati", spiega Rocco Ruggiero, COO di Fervo.



"Quando è difficile intervenire sull’intero edificio, si possono installare nei punti critici sensori plug-and-play, pensati per essere facilmente integrati negli impianti esistenti. Così anche i sistemi più vecchi cominciano a ‘parlare’. Bastano pochi dati mirati per individuare quelli che consumano più del necessario e intervenire proprio lì, migliorando le prestazioni energetiche anche di edifici non nativamente predisposti. Un passaggio importante per migliorare il rating ESG di un patrimonio immobiliare variegato come quello nazionale e rimanere allineati con le aspettative europee".

Condividi

```