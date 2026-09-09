Francoforte: giornata depressa per Merck KGaA
(Teleborsa) - Si muove verso il basso la compagnia farmaceutica tedesca, con una flessione del 2,56%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Merck KGaA, che fa peggio del mercato di riferimento.
Lo status tecnico della società chimico-farmaceutica mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 130,3 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 132,8. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 129,5.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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