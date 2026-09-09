Francoforte: giornata depressa per Merck KGaA

(Teleborsa) - Si muove verso il basso la compagnia farmaceutica tedesca , con una flessione del 2,56%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al DAX mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Merck KGaA , che fa peggio del mercato di riferimento.





Lo status tecnico della società chimico-farmaceutica mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 130,3 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 132,8. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 129,5.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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