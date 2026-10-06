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Francoforte: rosso per Rheinmetall AG

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: rosso per Rheinmetall AG
Ribasso per il produttore di armamenti e componenti per automobili, che presenta una flessione del 2,45%.
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