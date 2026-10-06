Gruppo San Donato, Moody's migliora il rating a "B2" con outlook stabile

(Teleborsa) - Moody's ha migliorato il Corporate Family Rating (CFR) di Gruppo San Donato da "B3" a "B2". L'outlook rimane stabile.



"Il miglioramento del rating riflette il profilo finanziario in rafforzamento di Gruppo San Donato e la nostra previsione che gli indicatori di credito rettificati rimarranno coerenti con la categoria di rating B2 nei prossimi 12-18 mesi", ha dichiarato Lahlou Meksaoui, Vice President di Moody's Ratings.



Dall'assegnazione del rating iniziale nell'ottobre 2025, il gruppo ha registrato solide performance operative, sostenute da una crescita continua sia in Italia che in Polonia. Tale crescita è stata trainata da un aumento dei volumi di pazienti, sia nelle attività a pagamento diretto che in quelle finanziate dal servizio sanitario pubblico. Nel semestre a giugno 2026, l'EBITDA è aumentato del 18% su base annua, raggiungendo i 216 milioni di euro, grazie sia alla crescita dei volumi che ai miglioramenti nell'efficienza operativa.



Per il 2026, Moody's prevede che la leva finanziaria rettificata e l'indice di copertura degli interessi si attestino sostanzialmente sui livelli indicati per il miglioramento del rating, ovvero rispettivamente al di sotto di 7,0x e intorno a 1,5x, seppur con margini limitati. Prevede tuttavia un ulteriore miglioramento nel 2027, che dovrebbe offrire un maggiore margine di sicurezza rispetto a tali soglie e sostenere un profilo finanziario coerente con la categoria di rating B2. L'upgrade a B2 tiene inoltre conto dell'intenzione del management di bilanciare, in prospettiva, le distribuzioni agli azionisti e le acquisizioni con gli obiettivi di riduzione dell'indebitamento.



Moody's prevede che il free cash flow rettificato rimanga negativo nel 2026, rispecchiando in parte la distribuzione di un dividendo una tantum di 50 milioni di euro effettuata nel primo semestre dell'anno. Tuttavia, si attende un miglioramento della generazione di cassa nel corso dei prossimi due anni, con un ritorno in territorio positivo man mano che gli investimenti per la crescita (growth capex) si modereranno e la capacità produttiva recentemente acquisita sosterrà volumi di pazienti più elevati e la crescita degli utili.

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