Impianti, EnVent conferma OUTPERFORM e Target Price

(Teleborsa) - EnVent ha pubblicato l'Equity Research Update H1 2026 su Impianti , specialista di sistemi di comunicazione aziendale e tecnologie mission-critical, nei settori della comunicazione unificata, sicurezza, difesa e sanità. EnVent conferma il rating OUTPERFORM e il target price a €1,20 per azione, con un potenziale upside del 24% rispetto al prezzo di chiusura del 2 ottobre.



Nel primo semestre 2026, Impianti ha registrato €3,7m di ricavi, +21% su H1 2025, trainati dalle BU System Integration (+26%) ed E-Commerce (+37%). L’EBITDA è negativo di €0,2m, rispetto a €(0,3)m in H1 2025, mentre la posizione finanziaria netta è a debito per €0,2m, da €0,6m cash-positive a dicembre 2025.



Al 30 dicembre 2026, il backlog è di €6,6m, rispetto ai €4,1m di dicembre 2025, ed è previsto che venga evaso nell'esercizio 2026.

Condividi

```