Impianti, ricavi terzo trimestre +10,2% e portafoglio ordini -1% al 30 settembre

I key perfomance indicator

(Teleborsa) - Impianti ha riportato nel terzo trimestre 2026 ricavi pari a 5 milioni, in aumento del 10,2% annuo, con le iniziative di razionalizzazione e integrazione avviate nel contesto della trasformazione organizzativa e tecnologica già intraprese a partire dall’ultimo semestre 2025 che si sono tradotte in un miglioramento della performance aziendale nel suo complesso rispetto all'anno precedente, a conferma della solidità e dell'efficacia dei piani di sviluppo aziendali, nonostante lo slittamento e i tempi dilatati di acquisizione dei progetti.



E' quanto emerge dai dati preliminari annunciati oggi dalla società, aggiungendo che il portafoglio ordini al 30 settembre ammonta a 9 milioni, in calo dell'1%, comprensivo di ordini già acquisti tra cui accordi quadro pluriennali e gare aggiudicate in attesa di stipula e che ad oggi risultano evadibili nel corso dell'esercizio 2026.



Il commento del management

Simone Lo Russo, CEO e co-fondatore di Impianti, ha commentato: "La crescita della performance aziendale testimonia la capacità della società di consolidare il proprio percorso di sviluppo attraverso una strategia focalizzata sull’espansione commerciale, sull’innovazione e sulla valorizzazione di nuovi canali di vendita. In tale contesto, il canale e-commerce ha continuato a registrare un andamento particolarmente positivo, contribuendo in misura significativa all’incremento dei ricavi e al rafforzamento della presenza sul mercato. I risultati ottenuti confermano la resilienza del modello operativo e la capacità dell’azienda di cogliere efficacemente le opportunità di crescita, generando valore sostenibile per tutti gli stakeholder".

















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