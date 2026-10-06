Lettura rialzista per Visa
(Teleborsa) - Chiusura del 5 ottobre
Effervescente la società di tecnologia per pagamenti globali, tra i componenti del Dow Jones, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 2,51%.
Operatività odierna:
Il quadro tecnico di Visa suscita un interesse tra gli investitori pronti all'acquisto ai prezzi attuali pari a 369,7 USD, con stop loss stimato in area 345,5 Dollari USA, creando così l'opportunità di guadagno nel breve periodo.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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