Lettura rialzista per Continental
(Teleborsa) - Chiusura del 6 ottobre
Effervescente la compagnia tedesca produttrice di componentistica auto, tra i componenti del DAX, che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 2,81%.
Operatività odierna:
Operativamente, il titolo è in acquisto al prezzo attuale individuato a 70,94 Euro, con stop loss individuato a quota 64,7 Euro, alla luce di potenziali profitti che potrebbero manifestarsi nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
```