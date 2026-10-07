Lettura rialzista per Continental

(Teleborsa) - Chiusura del 6 ottobre

Effervescente la compagnia tedesca produttrice di componentistica auto , tra i componenti del DAX , che archivia la seduta con una performance decisamente positiva del 2,81%.





Operatività odierna:

Operativamente, il titolo è in acquisto al prezzo attuale individuato a 70,94 Euro, con stop loss individuato a quota 64,7 Euro, alla luce di potenziali profitti che potrebbero manifestarsi nel breve periodo.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)

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