Spagna, inflazione di settembre conferma prima lettura al 4,9% annuo e allo 0,3% su mese

(Teleborsa) - Secondo l'ufficio statistico spagnolo INE, l'indice dei prezzi al consumo di settembre ha segnato un incremento del 4,9% su base annuale, in linea alla prima lettura e oltre il 4,3% rilevato ad agosto.



Su base mensile, si rileva una crescita dello 0,3%, come da prima lettura, e rispetto al +0,7% del mese precedente.



L'inflazione armonizzata registra una variazione positiva del 5% annuale, come stimato nel preliminare e superiore al 4,6% del mese precedente. Su base mensile, il dato segna un +0,6% dopo il +0,7% di agosto e in linea al preliminare.

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