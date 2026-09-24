Paramount ottiene prestito sindacato da 7,5 miliardi per acquisizione Warner

(Teleborsa) - Paramount Skydance ha annunciato l'aggiudicazione di un prestito sindacato garantito senior Serie B del valore 7,5 miliardi di dollari, che si inserisce nel più ampio pacchetto per finanziare l'acquisizione di Warner Bros Discovery .



L'operazione arriva a pochi giorni dall'accordo raggiunto con un gruppo di Stati americani guidati dalla California, e con la Writers Guild of America, che consente a Paramount di superare gli ultimi ostacoli all'acquisizione della Warner Bros Discovery.



La società ha confermato che intende raccogliere circa 44,4 miliardi di dollari di debito garantito aggiuntivo, oltre al finanziamento già annunciato, ed utilizzare i proventi netti di questi prestiti, unitamente alla liquidità disponibile e ai proventi netti del finanziamento azionario precedentemente annunciato, per finanziare l'acquisizione ed il rimborso di alcuni debiti esistenti.



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