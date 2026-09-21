Paramount, accordo con gli Stati Usa: via libera alla fusione con Warner Bros Discovery

(Teleborsa) - Paramount Skydance raggiungerà un accordo con il gruppo di procuratori generali statali che aveva fatto causa per bloccare la fusione da 110 miliardi di dollari con Warner Bros Discovery . È quanto riportano diversi media Usa. La causa, promossa da un gruppo guidato dal procuratore generale della California Rob Bonta, avrebbe portato il caso a processo a marzo, lasciando l'operazione in stallo fino a metà 2027.



L'operazione unirebbe due storici studios cinematografici, Paramount e Warner Bros Discovery, un portafoglio di reti televisive, l'emittente CBS e due popolari servizi di streaming, Paramount+ e HBO Max. L'accordo aveva già ottenuto il via libera dei regolatori statunitensi e internazionali, e Paramount aveva comunicato agli investitori di attendersi la chiusura entro il 30 settembre.



La California e altri 11 Stati avevano però presentato ricorso a metà luglio per bloccare la fusione, citando preoccupazioni antitrust nei settori cinema e pay TV. Paramount aveva successivamente accettato di posticipare l'operazione a giugno 2027 in attesa dell'esito legale, un ritardo che avrebbe comportato costi rilevanti: l'accordo di fusione prevedeva infatti una "ticking fee" che, scattando dopo il 30 settembre, avrebbe aggiunto 25 centesimi per azione a trimestre a favore degli azionisti WBD, per un valore stimato di circa 650 milioni di dollari a trimestre fino alla chiusura dell'operazione.

Condividi

```