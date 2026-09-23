Creactives, perdita al 30 giugno si riduce a 1,3 milioni di euro. Ricavi +19%

(Teleborsa) - Creactives Group , società quotata su Euronext Growth Milan - Segmento Professionale, che sviluppa tecnologie di intelligenza artificiale nel campo della Supply Chain, ha chiuso il bilancio al 30 giugno 2026 con un valore della produzione che ha raggiunto 10,1 milioni di euro (10.065.168 euro), in aumento del 15,7% rispetto a 8,7 milioni di euro nell'esercizio precedente. I ricavi ricorrenti hanno raggiunto 5,6 milioni di euro, in crescita del 18,2%. L'ARR (Annual Recurring Revenue), definito come il valore annuo dei ricavi ricorrenti dei contratti già firmati, è pari a 6.709.808 euro, in aumento del 6,7%.



L'EBITDA si attesta a 665 mila euro, rispetto a 186 mila euro al 30 giugno 2025 (+257,8%). L'EBITDA margin, calcolato sul valore della produzione in continuità con il comunicato 2025, passa dal 2,1% al 6,6%. Ammortamenti e svalutazioni ammontano a 1,7 milioni di euro, rispetto a 1,4 milioni di euro al 30 giugno 2025. Il risultato netto consolidato è negativo per 1.282.392 euro, rispetto alla perdita di 1.524.924 euro dell'esercizio precedente, con una riduzione del 15,9%.



La posizione finanziaria netta evidenzia un indebitamento netto di 1.178.108 euro al 30 giugno 2026, rispetto a 1.669.111 euro al 30 giugno 2025 e a 1.078.328 euro al 31 dicembre 2025. Il miglioramento annuale di 491 mila euro rispetto al dato dell'esercizio precedente riflette la riduzione dei debiti finanziari a breve e lungo termine di 546 mila euro, parzialmente compensata da una riduzione della liquidità e delle attività finanziarie incluse nel prospetto PFN di 55 mila euro.



"L'esercizio registra una crescita dei ricavi ricorrenti e del contributo dei partner, accompagnata da un miglioramento dell'EBITDA e da una riduzione della perdita - ha commentato il presidente Paolo Gamberoni - Abbiamo continuato a investire nella piattaforma tecnologica e nelle competenze commerciali e di supporto ai clienti. Il rafforzamento del canale partner, la finalizzazione delle opportunità commerciali e il controllo dei costi restano le nostre priorità per sostenere la crescita e perseguire l'equilibrio economico e finanziario".

Condividi

```